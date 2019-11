Alla fine il Movimento 5 stelle ha deciso di presentarsi alle elezioni regionali in Calabria con un suo candidato. Si tratta di Francesco Aiello. La maggioranza dei parlamentari calabresi grillini, infatti, non ha avuto dubbi su come arrivare il 26 gennaio con buona pace di chi sperava in una corsa in tandem con il Partito democratico. È stato lo stesso Luigi Di Maio, a sottolineare che in Calabria non è replicabile il modello Umbria.

Così, ieri 26 novembre, si è tenuta una riunione degli eletti calabresi 5 Stelle convocato, secondo alcune fonti riportate da Adnkronos, per sondare gli umori su una ipotetica alleanza con i dem, dopo l'appello lanciato dall'imprenditore Antonino De Masi, il quale ha auspicato una alleanza programmatica tra grillini e Pd. La maggioranza dei parlamentari, raccontano, avrebbe respinto qualsiasi tipo di negoziato, optando per una corsa solitaria con Aiello candidato governatore. A giorni il docente di Economia Politica dell’Università della Calabria dovrebbe sciogliere la riserva e il M5S ufficializzare la sua candidatura.