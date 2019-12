Sondaggio Pagnoncelli, Matteo Renzi devastato: "Open, cosa pensa il 50% degli italiani di lui"

C'è un "cartello" nel sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì, quello su Matteo Renzi, che rischia non solo di fare la piccola storia politica della sinistra italiana ma di condizionare pure le prossime mosse a Palazzo Chigi e dintorni. L'ex premier è stato travolto dal caso Open, l'inchiesta sulla fondazione che è stata la sua cassaforte nel periodo della scalata al potere.





Secondo molti istituti, il nuovo partito di Renzi Italia Viva (che pure con Open non c'entra nulla) ha già segnato il passo. Ma il guaio è che gli italiani sulla scia delle accuse dei magistrati hanno già maturato la loro sentenza di condanna: per il 50% degli intervistati Renzi è "politicamente finito". Solo per il 33% l'ex segretario del Pd "ha ancora molto da dire", mentre il 17% ancora "non sa", forse in attesa degli sviluppi giudiziari.