Mes, Matteo Salvini sfotte i responsabili: "Mamma mia che facce, Lombroso aveva ragione"

"Sono andato a vedermi le facce di questi sette", ha spiegato Salvini, "non per cattiveria, ma per capire a chi sto dando in mano il futuro di mio figlio e i miei risparmi sul conto corrente, perché è giusto vederli. E la fisiognomica dice molto...". Lo riporta Franco Bechis su Il Tempo online.

Per Salvini dunque aveva ragione Lombroso. Secondo il leader della Lega che continua a insistere per bloccare il Mes, "noi italiani forse potremmo ricevere soldi dal Mes qualora ne avessimo bisogno. Ma essendo un paese a rischio prima di riceverli dovremmo ingoiare la medicina che ci viene indicata dal Mes che- non occorre uno scienziato per intuirlo- saranno o tagli o patrimoniale". "Quindi", conclude l'ex ministro degli Interni, "noi metteremmo lì dei soldi presi a prestito per avere una parte dei quali noi dovremmo tassare coloro che ci hanno dato quei soldi. Cioè veramente è il masochismo elevato a potenza...".