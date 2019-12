Emilia Romagna, il sondaggio Supermedia YouTrend: Lucia Borgonzoni, tre numeri per sognare

Lorenzo Pregliasco, su La7 in diretta a Omnibus, presenta la super media degli ultimi sondaggi sul voto in Emilia Romagna del gennaio prossimo: "Sarà decisiva per le sorti del governo", dice l'esperto, "la crisi non sarà prima del voto. Grande equilibrio tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni secondo tutti gli istituti di ricerca".

"Siamo diventati come le previsioni del tempo, dopo 48 ore fatichiamo a vedere gli sviluppi", mette le mani avanti Pregliasco, tra le risate generali. "Sicuramente le elezioni in Emilia saranno un banco di prova decisivo", aggiunge acutamente.

Nel dettaglio, i numeri del 6 dicembre: per Noto, Piepoli e Tecne, Bonaccini, candidato del centrosinistra, sta rispettivamente al 45%, 44% e 45% delle preferenze. Viceversa i numeri della Borgonzoni sono 44%, 43%, 45%. Dunque, effettivamente, sono interscambiabili. Per ora.