Sinner, il malore nel secondo set? Cosa gli ha dato il medico per riprendersi

“Mi sento debole, fiacco”. La partita di Jannik Sinner poteva prendere una brutta piega. Nel bel mezzo del secondo set l'azzurro - come al solito - ha risentito le alte temperature, quasi estive. E ha dovuto fare ricorso anche all'aiuto dello staff medico. Dopo qualche istante il numero due al mondo si è rialzato dal suo angolo, ma solo dopo aver ingerito una pastiglia offerta dall'addetto stampa. L'altoatesino ha tentato poi di recuperare il secondo set, che al momento della sospensione del match, lo vedeva in svantaggio di tre game. Operazione non andata a buon fine, anche se poi ha saputo chiudere la pratica Machac nell'ultima set. Il problema però rimane e può ripresentarsi nelle prossime partite. Come farà il nostro Sinner a gestire il caldo di Montecarlo?

"Una partita difficile, ho avuto forse un calo energetico ma la cosa importante era vincere la partita in qualche modo", ha spiegato Sinner subito dopo il successo in tre set sul ceco Tomas Machac, n.53 negli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato. "Ogni giorno è diverso, cercheremo domani di fare una buona prestazione. Ora devo recuperare al massimo", ha aggiunto il numero due al mondo, in vista della partita dei quarti contro il canadese Auger-Aliassime. "Prima della partita stavo bene - ha detto ancora l'altoatesino, tornando sul momento di flessione avuto nel secondo set -, poi ho fatto un po' fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di superare il momento difficile. Quindi sono contento di come sono riuscito a uscire da questa situazione", ha concluso Sinner.

