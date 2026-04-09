La7, giornalisti in sciopero contro Urbano Cairo: "Ecco cosa non ci paga"

Si mette male per Urbano Cairo. I giornalisti di La7 hanno indetto uno sciopero per protestare contro alcune mancanze dell’editore nei riguardi dei lavoratori dell'emittente televisiva. "Domani, venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un'azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali". Lo ha ricordato in una nota il Comitato di redazione della testata di Urbano Cairo.

"Il ricorso a forfait irrisori da parte dell'editore - si legge ancora nella nota diffusa dal Comitato di redazione - elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l'editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione".