Michael Schumacher e la profezia sulla figlia Gina: cosa rivela Corinna

I cavalli sono stati una cura per Gina Maria Schumacher, figlia del sette volte campione del mondo di Formula 1. A raccontarlo lei stessa in un documentario prodotto dall'emittente tedesca ZDF e disponibile dal 17 aprile: "Dopo l'incidente di papà, mi sono buttata a capofitto in questa disciplina perché dovevo fare qualcosa. I cavalli sono sempre stati importanti per me. Ma da quella volta non potrei vivere senza di loro. Mi hanno aiutata in tutto".

A motivarla anche la sua famiglia: "Sono grata di poter fare questo, non è una cosa scontata. I miei genitori me ne hanno dato la possibilità. Di conseguenza, è sempre stato importante per me lavorare sodo in questo campo, per farlo al meglio delle mie capacità".