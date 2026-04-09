Psg-Liverpool, lo sdegno del telecronista per il calcio d'inizio: "Inaccettabile"

Un calcio d’inizio che ha lasciato perplessi in tanti, facendo discutere. Quello che si è visto all’inizio del secondo tempo tra Psg e Liverpool, nel match di Champions finito con la vittoria per 2-0 dei parigini ai quarti di finale.

I gol di Doué e Kvaratshkelia sono passati in sordina rispetto al gesto di Vitinha, che ha spedito direttamente il pallone sul fondo. Un fatto che ha lasciato di stucco anche i telecronisti inglese, come Ally McCoist, che ha detto in diretta “Non posso credere di aver visto una cosa del genere, è inaccettabile”, mentre Darren Fletcher ha parlato di “assoluto spreco di tempo”.

In realtà, dietro quel gesto apparentemente inspiegabile c’è una strategia del tutto precisa, vista più volte dal Psg e voluta dall’allenatore Luis Enrique. Tirare la palla verso la linea laterale e il più vicino possibile alla bandierina costringe infatti l’avversario a ripartire da una posizione scomoda. Vitinha, che di solito esegue questo schema grazie alla qualità del piede, mercoledì sera ha però sbagliato misura, finendo direttamente oltre il fondo: “Stava chiaramente cercando il fallo laterale, non c’è altra spiegazione”, ha poi provato a spiegare McCoist.

In questo modo, secondo le logiche di Luis Enrique, si riuscirebbe a portare subito pressione alta sull’avversario, inducendolo a una rimessa laterale in zona arretrata e limitando i rischi di perdere il possesso nella parte centrale del campo nei primi secondi dell’azione. Uno schema usato da tempo dal club parigino, sia a inizio partita sia dopo un gol subito, mostrato anche in occasioni importanti, compresa la finale di Champions della scorsa stagione. Non si tratta quindi di una trovata estemporanea, ma di un meccanismo studiato, anche se tutto dipende dalla precisione dell’esecuzione.