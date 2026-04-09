FdI spiana Elly Schlein: "Segretaria, che occasione storica hai sprecato..."

Sempre la stessa storia. La sinistra, e in particolare il Pd di Elly Schlein, chiede di continuo che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento e poi quando la presidente del Consiglio si presenta in Aula coglie l'occasione per attaccarla con accuse e slogan. Questo è quanto accaduto oggi, giovedì 9 aprile, con l'opposizione che si è addirittura detta pronta a governare. Sì, ma quali sono le posizioni del campo largo? Difficile dirlo, anche perché Pd, M5s, Avs e Italia Viva sono in disaccordo su tutto: dalla politica economica a quella estera.

"Che occasione storica ha sprecato per cambiare questo Paese", ha tuonato in Aula Elly Schlein rivolgendosi a Giorgia Meloni. A replicare alle accuse della segretaria del Pd ci ha pensato Fratelli d'Italia che su Facebook ha ripreso le parole della dem cambiando, però, il bersaglio: "Segretaria, che occasione storica ha sprecato per dire qualcosa di concreto".