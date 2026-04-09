FdI spiana Elly Schlein: "Segretaria, che occasione storica hai sprecato..."

Sempre la stessa storia. La sinistra, e in particolare il Pd di Elly Schlein, chiede di continuo che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento e poi quando la presidente del Consiglio si presenta in Aula coglie l'occasione per attaccarla con accuse e slogan. Questo è quanto accaduto oggi, giovedì 9 aprile, con l'opposizione che si è addirittura detta pronta a governare. Sì, ma quali sono le posizioni del campo largo? Difficile dirlo, anche perché Pd, M5s, Avs e Italia Viva sono in disaccordo su tutto: dalla politica economica a quella estera.
"Che occasione storica ha sprecato per cambiare questo Paese", ha tuonato in Aula Elly Schlein rivolgendosi a Giorgia Meloni. A replicare alle accuse della segretaria del Pd ci ha pensato Fratelli d'Italia che su Facebook ha ripreso le parole della dem cambiando, però, il bersaglio: "Segretaria, che occasione storica ha sprecato per dire qualcosa di concreto".
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"Segretaria Elly Schlein - ha proseguito FdI sui social -, anche questa volta abbiamo visto attacchi, slogan e accuse, ma nessuna posizione davvero chiara. Manca una visione, manca un programma credibile, soprattutto su temi fondamentali come la politica estera. Per fortuna oggi, alla guida dell’Italia, c’è Giorgia Meloni, in un momento che richiede responsabilità, lucidità e capacità di scelta. Buon lavoro all’opposizione, sempre se capiscono da che parte iniziare".