Cesare Cremonini, "la vita è capace di distruggerti": fan in allarme

"Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza. È un dono": Cesare Cremonini lo ha scritto in un post su Instagram a corredo di un video girato in uno studio di registrazione a Londra, dove si trova per lavorare a nuovi brani prima di tornare in Italia per il tour estivo, che partirà da Imola il 13 giugno e toccherà diverse città, tra cui Firenze, Roma e Milano.

Le sue parole, cariche di malinconia, hanno subito fatto preoccupare i fan del cantautore. Che nel post ha aggiunto: "Ogni giorno della mia vita è dedicata ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così. Vi voglio bene. Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio". Con questo messaggio, quindi, Cremonini ha lasciato intendere che sul palco porterà soprattutto le sue emozioni e il suo rapporto con la fragilità.