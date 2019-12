Matteo Salvini e Matteo Renzi, incontro a casa di Verdini con un Chianti? La doppia smentita "stupefacente"

Il quotidiano La Stampa aveva riportato di un incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e quello di Italia Viva, Matteo Renzi, nella villa fiorentina di Denis Verdini, il celebre pontiere tra centrodestra e centrosinistra. Ma nulla corrisponde a verità. Infatti, è arrivata la pronta smentita di Matteo Salvini ad Affaritaliani.it. Egli conferma di non aver mai incontrato Renzi in Toscana e che il meeting sia frutto "della fantasia stupefacente di alcuni giornalisti. Anche Italia Viva ha diffuso una nota nella stessa direzione.

L'ufficio stampa del partito di Matteo Renzi ha confermato l'incrocio tra i due in Senato - testimoniato dalle foto -, ma ha bollato come falsa la notizia di un incontro segreto a Firenze. La Stampa parlava di un confronto tra i due Mattei circa la tenuta del governo Conte, mentre bevevano del vino Chianti. Ma il quotidiano torinese si era spinto più avanti: alla fine del colloquio, i due avrebbero concordato sulla imminente fine del governo Conte e della legislatura, con Salvini interessato alle mosse di Renzi, la cui schiera parlamentare è decisiva per la sopravvivenza del governo. Retroscena audace, peccato si sia rivelato totalmente falso.