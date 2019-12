Sul Meccanismo Europeo di Stabilità si sa ben poco, soprattutto su quelle che sono le Cacs. In parole povere: le "clausole di azione collettiva". Sono proprio queste secondo Renato Brunetta il "vero pericolo", tanto da spingere gli azzurri a presentare un dossier per mettere in guardia da quanto il Mef contiene. Introdotte nel 2011, le clausole vengono attivate in caso di ristrutturazione di un debito sovrano. Ce ne sono di due tipi: le single -limb (a voto singolo) e le dual -limb (a voto multiplo). Queste seconde sono state modificate e dal gennaio 2022 saranno "single -limb". Dunque non ci sarà il meccanismo di doppia votazione da parte dei creditori (e quindi la necessità di avere una maggioranza per ogni emissione) con la conseguenza che sarà più facile da parte dei creditori speculare sul debito, chiedendo nelle aste un rendimento più alto.

Le parole di Brunetta giungono a ridosso del rinvio ottenuto rispetto alla firma del trattato europeo. Rinvio - per il deputato - da sfruttare per "prendere tempo e non per perdere tempo". In altre parole, l'esecutivo giallo-rosso, deve coinvolgere il Parlamento, maggioranza e opposizione, sulla riforma, "in modo da giungere a due risoluzioni unitarie che servano come base di legittimazione per le prossime negoziazioni". Sempre che non sia già stato tutto deciso come il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha ammesso in precedenza.