Annalisa Chirico sull'uomo forte del sondaggio del Censis: "Gli italiani vogliono un governo che decida"

Un sondaggio del Censis ha recentemente rivelato: il 48% degli italiani vuole un "uomo forte" al comando. Un premier che decida e che incida, insomma. Una rilevazione che però, in molti, da sinistra e dintorni, hanno usato per rilanciare il fantomatico "allarme democratico", il "rischio fascismo", laddove il riferimento neppur troppo latente è sempre a Matteo Salvini. E una risposta a chi ha sbandierato il sondaggio a quel modo arriva, su Twitter, da Annalisa Chirico, la quale mette i proverbiali puntini sulle i: "L'uomo forte non è il sogno di un dittatore che ci imponga come vivere - premette -, ma il desiderio di un governo che decide, l’esatto opposto di quello attuale, paralizzato e capace solo di rinvii e retromarce. Una democrazia che non decide è una patologia, e gli italiani dicono basta", conclude Annalisa Chirico. Altro che "allarme democratico"...

Di segutio il tweet di Annalisa Chirico: