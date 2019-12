Sardine, Bruno Vespa attacca: "Bella Ciao in San Luigi? Hanno perso la brocca"

Bruno Vespa non resiste e in un post pubblicato sul suo profilo Twitter dà una bella lezione alle Sardine. Scrive il direttore di Porta a Porta: "Mi telefona Caravaggio. 'Senti, io sono uno sconsacrato. Ma sentire le Sardine cantare Bella Ciao qui a San Luigi significa che hanno proprio perso la brocca'".

San Luigi dei Francesi è uno dei luoghi più importanti della cristianità, un simbolo nel cuore di Roma, una chiesa che peraltro custodisce i capolavori del Caravaggio. Ora questa chiesa è diventata una sorta di palco per le Sardine, qui il coro parrocchiale canta la canzone dei partigiani. I pesci che stanno invadendo piazze e città usano un luogo sacro per fare politica, per protestare contro il sovranismo e contro Matteo Salvini, sopra tutti.

E' lo stesso leader della Lega a commentare: "Roba da matti. Cantare Bella ciao in chiesa una domenica sera a Roma, ma vi pare normale?". Secondo Vespa no. Qualcuno ha "proprio perso la brocca".