Diego Fusaro a Coffee Break contro il M5s: "A cosa si è ridotto dopo l'addio alla Lega"

Un tempo vicino più al M5s che alla Lega, ora, Diego Fusaro, sembra aver cambiato radicalmente idea. Il filosofo dice la sua ospite in collegamento a Coffee Break su La7, dove parla del movimento capeggiato da un Luigi Di Maio sempre più debole, soprattutto dal momento in cui si è prodotto nell'abbraccio mortale (per lui) con il Pd. Fusaro analizza lo scenario politico e afferma: "Il M5s si sta decaffeinando, sta diventando un movimento fucisa e liberista". Il "fucsia", per Fusaro, identifica la nuova sinistra che il filosofo combatte e osteggia. Dunque, Fusaro conclude: "Con la rottura del governo gialloverde si è perduta la saldatura sovranista". Già, il filosofo preferiva e per distacco il precedente esecutivo. Parole che verranno apprezzate dal Carroccio e da Matteo Salvini.

Di seguito, l'intervento di Diego Fusaro a Coffee Break: