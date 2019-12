Gregoretti, Claudio Durigon smonta Giuseppe Conte: "Ma cosa stava facendo il premier quel giorno?"

Tiene ovviamente banco il caso Gregoretti, ultimo fronte giudiziario per Matteo Salvini, sulla cui autorizzazione a procedere il Parlamento voterà il prossimo 20 gennaio. Quanto sostengono Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è noto: a differenza del caso Diciotti (quando il M5s e premier si schierarono contro la processabilità del leghista, allora ministro dell'Interno), sulla Gregoretti, Salvini avrebbe agito di sua esclusiva volontà. Spiegazione che fa acqua da tutte le parti.

E proprio su queste lacune, ospite a Omnibus su La7, picchia duro Claudio Durigon. Nel mirino del leghista ci finisce il presidente del Consiglio: "Giuseppi non poteva non sapere, era impegnato a fare altro?", s'interroga retorico. Dunque, Durigon aggiunge: "Il governo aveva avuto il medesimo comportamento con altre imbarcazioni di migranti". Insomma, per smascherare Conte e Di Maio e la loro ipocrisia sulla vicenda Gregoretti ci vuole davvero poco.

Di seguito, l'intervento di Durigon a Omnibus: