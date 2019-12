Una gatta da pelare per il centrodestra e Giorgia Meloni in Puglia. Il tema è quello, spinoso, del nome da spendere per la candidatura alle regionali. Fratelli d'Italia infatti ha proposto Raffaele Fitto. Peccato però che manchi il consenso delle Lega: "Manca il nostro ok". Questo, come riporta affaritaliani.it, il senso della nota con cui il Carroccio ha risposto al comunicato ufficiale di FdI, giudicato da via Bellerio "abbastanza improvvido" per il fatto di essere piovuto un poco all'improvviso. Insomma, nel centrodestra manca ancora l'accordo sul nome da proporre per sfidare Michele Emiliano. Secondo quanto trapela, ad ora Matteo Salvini vuole concentrarsi sulla Calabria, chiudendo su Jole Santelli, in attesa dei risultati del 26 gennaio.