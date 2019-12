Matteo Salvini, momento-nostalgia: il video su TikTok in cui si mostra da bambino

Il bimbo sorridente con camicia bianca e gilet blu, davanti alla torta di compleanno, che vedete in questa fotografia? Bene, è Matteo Salvini. Ecco il leader della Lega quando era poco più che un neonato. Immagini rilanciate da lui stesso su Facebook, anche se in verità si tratta di una creazione diffusa sul social TikTok. Un breve video in cui Salvini si mostra in tutte le fasi della sua "evoluzione": dalla foto che vedete, all'adolescenza, agli esordi con la Lega e fino alla versione "attuale" che conosciamo così bene.

Di seguito, il video di Matteo Salvini: