Stasera Italia, Federico Rampini catastrofico: "Stiamo andando verso la seconda guerra fredda"

"Salvini secondo me non ha capito dove sta andando il mondo. Stiamo scivolando verso una seconda guerra fredda e la sua eccessiva vicinanza con Russia e Cina sono un handicap". Lo dice Federico Rampini in diretta a Stasera Italia con Federica Gentili. Secondo Rampini a Salvini non giova essere troppo vicino a Putin e alla Russia nell'orbita della Cina. "Aveva tentato ad avere un buon rapporto con l'amministrazione Trump. Deve rivedere i suoi rapporti con Mosca", conclude Rampini.

La copertina è stata dedicata alla figura di Matteo Salvini.