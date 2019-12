Marco Travaglio, la grottesca difesa del M5s: "Nei sondaggi crescono solo loro"

Il delirio domenicale di Marco Travaglio è di quelli spassosissimi. Che sia pronto a tutto per i suoi grillini è arcinoto, eppure oggi, domenica 22 dicembre, il direttore del Fatto Quotidiano raggiunge vette assolute. Sul giornale che dirige, infatti, verga un lungo editoriale per spiegarci che i grillini crescono nei sondaggi. Esattamente, sostiene questo: ovvero che i grillini crescano nei sondaggi. E per dare credito a questa ardita tesi, Travaglio spiega che il M5s, secondo l'ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli pubblicata sul Corriere della Sera, è cresciuto di un punto su fine novembre e di mezzo punto rispetto alle Europee, assestandosi al 17,7 per cento. E ancora, aggiunge che i grillini sono i soli a crescere da maggio, insieme a Fratelli d'Italia. Bene, le cifre sono queste. Ma usarle per sostenere che i grillini "crescono nei sondaggi" strappa sonore risate: Travaglio scorda il 32 per cento ottenuto alle politiche del 2018, dunque non vent'anni fa? Certo che lo ricorda, eppure per lui il M5s cresce nei sondaggi. Da morire dalle risate...