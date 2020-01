Giorgia Meloni, i sondaggi sull'Emilia in mano a FdI. Mollicone: "La forchetta si sta sovrapponendo"

"Con Giorgia Meloni chiederemo lo scioglimento delle Camere". Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, osserva in diretta a Coffee Break su La7 i sondaggi di Swg sull'Emilia Romagna e pregusta "un risultato storico, un test sul governo". "Noi riteniamo che la forchetta tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini si sovrapponga, arriviamo alle urne alla pari e l'esito non è scontato", spiega Mollicone snocciolando poi dati sia sulle regionali sia sul gradimento dei leader: "In base ad alcuni rilevamenti è prima, anche davanti a Matteo Salvini. Un risultato dovuto semplicemente alla coerenza e linearità del suo messaggio".



Secondo il sondaggio di Termometro politico per Coffee Break, Salvini è primo con il 36,5% di fiducia davanti alla Meloni al 27,4%, che ha scavalcato il premier Giuseppe Conte al 20,6% in calo di quasi 7 punti rispetto all'ultima rilevazione.