Emilia Romagna, Nicola Zingaretti: "Un immenso grazie alle Sardine"

Verso la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. E Nicola Zingaretti si presenta al Nazareno a commentare i primi dati: "Siamo molto contenti del risultato del Pd. Non vogliamo essere da soli in questo campo e costruire un’alternativa alle forze della destra. Il Pd è tornato ad essere il principale interlocutore. Abbiamo subito due scissioni ma il Pd è là", ha affermato tirando una stoccata a Matteo Renzi, pur senza nominarlo. "Voglio mandare innanzitutto un immenso abbraccio a Bonaccini, ha veramente condotto una battaglia elettorale eroica", ha poi aggiunto. Ma a stretto giro, il segretario del Pd ha rivolto "un immenso grazie al movimento delle Sardine, è giusto dirlo, perché anche la crescita della partecipazione al voto è figlia della scossa data da questo movimento che è stato partecipe e ha aiutato la democrazia italiana ad essere più forte". Insomma, Zingaretti ha dovuto riconoscere in modo piuttosto esplicito come l'eventuale vittoria di Bonaccini sia, in primis, merito delle sardine. Ma tant'è. Il segretario, aggiunge che "il risultato del voto in Emilia Romagna rafforza il governo perché Salvini ha parlato di dare una spallata al governo, volendo dare al voto un aspetto politico, e questo tentativo è fallito", ha concluso.