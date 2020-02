Giorgia Meloni, da Donald Trump alle prossime regionali: le mosse per scalare la destra

Il Time l'ha inserita tra i 20 possibili protagonisti del 2020. E' a capo dell'unico partito del centrodestra che aumenta i propri consensi. E adesso arriva anche un significativo riconoscimento internazionale. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha il vento in poppa. Martedì 4 febbraio ha raggiunto gli Stati Uniti, dove, invitata da membri repubblicani del Congresso, parteciperà alla 68esima edizione del "National prayer breakfast". Lì incontrerà anche Donald Trump, che con un suo intervento chiuderà l'evento. Tornerà negli Stati Uniti a fine febbraio per partecipare al forum "Conservative political action conference". Occasioni importanti per cementare le alleanze internazionali di Fratelli d'Italia, partito che aspira alla leadership del centrodestra italiano.

Per affermarsi come primo partito della coalizione, Fratelli d'Italia dovrà intensificare il lavoro sui territori e riportare a bordo alcuni esponenti ex Msi e An approdati alla Lega. Il vuoto è stato in parte colmato dalla diaspora di esponenti di Forza Italia verso Fratelli d'Italia (tra cui Daniela Santanché, Massimo Giorgetti ed Elisabetta Gardini ). Inoltre le prossime elezioni regionali rappresenteranno un appuntamento fondamentale. Nonostante Salvini abbia messo in dubbio gli accordi presi, Fratelli d'Italia dovrebbe esprimere i candidati governatori del centrodestra in Puglia e Marche. Sarà una prova di maturità per il partito di Giorgia Meloni, il cui tentativo di scalata per la leadership del centrodestra è soltanto agli inizi.