Giuseppe Conte e il ministro Provenzano presentano il Piano per il Sud? In copertina c'è il mare di Trieste

Una figuraccia epocale quella del governo. Forse la più grottesca di sempre. Giuseppe Conte e il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano hanno presentato a Gioia Tauro il Piano per il Sud. Il rilancio del Mezzogiorno, insomma, che secondo il premier, "non può non passare dal miglioramento delle infrastrutture, ferroviarie e stradali". Un piano che prevede 33 miliardi di euro di investimenti in opere appaltabili entro il 2021 e un contratto di programma Anas e Rfi "molto corposo".

Ma sulla copertina de "Un piano per il Sud è un progetto per l'Italia" non è immortalato un tratto di costa o del bellissimo mare del Meridione italiano. No. Nella fotografia si vede la meravigliosa località di Duino-Aurisina, in provincia di Trieste, in Friuli Venezia Giulia. Uno dei posti più belli d'Italia. Al Nord.