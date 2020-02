Sondaggio di Renato Mannheimer sul Coronavirus, cosa pensano gli italiani dello scontro tra Salvini e Conte

Secondo il sondaggio di Renato Mannheimer per la trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica, andata in onda lunedì sera 24 febbraio, la maggioranza degli italiani (il 45% contro il 44%) dice che Matteo Salvini ha speculato sul Coronavirus. Il sondaggio faceva riferimento alle ultime polemiche politiche tra il leader della Lega e la maggioranza giallorossa sul fenomeno del virus.

Salvini aveva puntato il dito contro il premier Giuseppe Conte: "Il premier sorpreso per il numero dei contagi? Non è un passante ma il presidente del Consiglio. Lui è pagato risolvere i problemi", aveva detto Salvini ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena di domenica 23 febbraio. Il Presidente del Consiglio, intervenuto a sua volta a "Che tempo che fa" su Rai Due, aveva commentato le parole del segretario delle Lega bollandole come "speculazione politica".