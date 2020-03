Sondaggio Ixè per Cartabianca: crolla la Lega, il Pd ora a 5 punti. Cresce il gradimento di Conte

04 marzo 2020 a

L'ultimo sondaggio Ixè per Cartabianca, la trasmissione in onda su Rai 3, suscita grande sorpresa. In pompa magna è stata rilanciata la notizia secondo cui la Lega sarebbe crollata al 27,2%, tallonata dal Pd (22%) che sarebbe distanziato di appena 5 punti. Un sondaggio in netta controtendenza, considerando che tutti gli altri danno Matteo Salvini stabilmente oltre il 30% con la doppia cifra di vantaggio sul partito di Nicola Zingaretti: soltanto 24 ore prima del sondaggio Ixè, quello Swg realizzato per TgLa7 dava la Lega al 30,9% e il Pd al 19,9%. Inoltre sempre a Cartabianca viene sostenuta la tesi che l'area di governo si starebbe rafforzando grazie all'emergenza coronavirus: il premier Giuseppe Conte avrebbe riscontrato il 40% di gradimento da parte degli intervistati e sarebbero in crescita anche Nicola Zingaretti (28%) e Luigi Di Maio (22%). Insomma, un sondaggio a senso unico.