Coronavirus, rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari: ipotesi accorpamento, il governo si blinda

05 marzo 2020 a

Avevamo parlato di rischio, adesso il rinvio del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari è una certezza. A quanto apprende l'Adnkronos, il consiglio dei ministri ha deciso di far slittare la consulta popolare, prevista per il 29 marzo, a causa dell'emergenza coronavirus che sta interessando l'Italia intera. Una decisione scontata, nonostante la macchina organizzativa si fosse già messa in moto da tempo: erano stati inviati i plichi contenenti le schede per gli italiani all'estero. Probabile che si decida di accorpare il referendum alle prossime elezioni regionali, di conseguenza dovrebbe essere calendarizzato per il mese di maggio: per allora la speranza è quella di mettersi l'emergenza alle spalle. In questo caso il coronavirus fa gioco al governo, che si blinda praticamente per tutto il 2020 con il rinvio della consulta popolare: finché non si va a votare, non sarà percorribile la strada che porta alle elezioni anticipate.