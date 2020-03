Coronavirus, Bonaccini: "In Emilia Romagna il sistema sanitario regge ma siamo pronti a ogni evenienza"

06 marzo 2020 a

a

a

"Pronti a qualsiasi evenienza". Il governatore Stefano Bonaccini estende l'emergenza coronavirus all'Emilia Romagna. "Il sistema sanitario sta reggendo", assicura l'esponente del Pd, a capo della regione seconda in Italia per contagi. "Dal punto di vista sanitario - dice Bonaccini a L'Aria che tira - la situazione non è banale, abbiamo avuto anche qui un incremento rilevante negli ultimi due giorni. Per ora abbiamo un numero contenuto di ricoveri in terapia intensiva, 34, per fortuna non abbiamo i numeri della Lombardia, ma bisogna fare di tutto per farsi trovare pronti a qualsiasi emergenza perché il virus è tutt'altro che combattuto".

Sfregio del consigliere altoatesino, ci pensa Rinaldi: "Lontani da noi?", che lezione sul paziente 0

"Se la politica non supera in momenti come questi le differenze geografiche e soprattutto di appartenenza politica - è il messaggio di unità del governatore - vuol dire che non è una classe dirigente adeguata. Verrà il tempo di tornare a dividerci ma adesso bisogna lavorare insieme, uniti, e cercare di uscire da questa fase, Abbiamo tutte le condizioni per potercela fare però bisogna evitare polemiche inutili e pretestuose che rischiano di danneggiare anche i messaggi che dobbiamo dare all'opinione pubblica".