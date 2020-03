Coronavirus, Matteo Renzi: "A breve tutta l'Ue finirà per essere zona rossa"

10 marzo 2020 a

Matteo Renzi colpisce ancora al cuore dell'esecutivo. Al leader di Italia Viva infatti non è piaciuta la gestione dell'emergenza che sta mettendo ko il Paese. "Un mese fa ho chiesto al governo di seguire ciò che diceva Roberto Burioni sulla sanità - ha riferito in n colloquio con Il Giorno -. Se l’avessimo ascoltato sarebbe andata molto meglio". Per l'ex premier quello che serve oggi è "uno che sappia mettere le mani nei processi organizzativi della protezione civile nella comunicazione istituzionale nel dialogo con le istituzioni". In parole povere: Guido Bertolaso. A lui - prosegue Renzi - "bisogna dare le chiavi della macchina: sa come farla funzionare".

A pagare la confusione non solo l'Italia. "L'Ue è la prossima zona rossa: presto capirà che questa vicenda richiederà di cambiare i parametri economici a cominciare da quelli delle banche che dovranno dare liquidità a tutto il sistema. E cambierà passo". Il tutto però - mette le mani avanti il fu rottamatore -, senza alcuna polemica, "questo non è il momento".