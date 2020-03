Coronavirus, Stefano Pedrazzini del Misto è il primo parlamentare positivo: viene da Lodi

11 marzo 2020 a

a

a

Il deputato del gruppo misto Stefano Pedrazzini è risultato positivo al coronavirus. L'onorevole di Lodi è il primo parlamentare ad essere colpito dal Covid-19. Gli uffici di Montecitorio hanno provveduto ad avvisare i deputati che sono ritenuti in contatto stretto con Pedrazzini, anche per il loro posto in Aula, e non parteciperanno alla seduta di domani.

C'è il primo politico morto per Coronavirus: Piacenza choc, addio a Nelio Pavesi Borgonzoni e Lega in lacrime

Sabato scorso il segretario Pd Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, aveva annunciato la propria positività seguito domenica dal governatore del Piemonte Alberto Cirio. Martedì, invece, si è registrata la prima morte di un politico contagiato, il consigliere comunale leghista di Piacenza Nelio Pavesi, 68enne.