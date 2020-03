Coronavirus, il deputato di Cirielli (FdI) positivo. La Meloni: "Forza, sei un combattente"

12 marzo 2020 a

Il questore della Camera di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli è risultato positivo al test del coronavirus, si tratta del secondo onorevole contagiato dopo Pedrazzini del Misto. "Tutto il nostro movimento si stringe a lui e alla sua famiglia - è il messaggio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in un messaggio su Twitter -. Forza Edmondo, sei un combattente e supererai con coraggio anche questa".



La notizia ha aumentato le preoccupazioni a Montecitorio, dove il Pd è in pressing perchè la Camera adotti la modalità del voto a distanza. Prima Stefano Ceccanti: "Non è un'eresia". Poi Emanuele Fiano, membro Pd in Giunta per il Regolamento. "Credo che la Presidenza della Camera debba esaminare con consapevolezza la possibilità del voto a distanza dei parlamentari". E, a quanto si apprende, sono in corso contatti in questo senso tra il capogruppo dem Graziano Delrio e il presidente Roberto Fico. Tuttavia, la posizione del Pd non è condivisa da tutti i gruppi.