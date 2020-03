Mara Carfagna, anche lei applaude alla finestra: "Siamo un grande paese", l'omaggio a chi rischia la vita per noi

14 marzo 2020 a

Ore 12 di sabato 14 marzo. Italia chiusa in casa, ma alle finestre. Ad applaudire. Un applauso che si è sentito un po' ad ogni latitudine dello stivale. Un applauso a chi mette in gioco la propria vita per aiutare i contagiati da coronavirus. Un applauso a cui ha partecipato anche Mara Carfagna, lo ha mostrato sul suo profilo Twitter. Un video accompagnato dal commento: "Separati dalla quarantena ma uniti dall'amore per l'Italia e dalla riconoscenza per medici, infermieri, operatori sanitari - ha sottolineato -. Oggi a mezzogiorno tutti abbiamo applaudito chi rischia la propria vita per prendersi cura di noi. Un momento bello ed emozionante, siamo un grande Paese", ha concluso Mara Carfagna, con tanto di bandierina italiana.