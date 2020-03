Attilio Fontana, la telefonata a Sergio Mattarella per "arruolare" Guido Bertolaso contro il coronavirus

15 marzo 2020 a

a

a

Attilio Fontana vuole dare una svolta nella lotta al coronavirus "arruolando" Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile. Una scelta che segnerebbe una svolta in Lombardia, la regione più colpita dal contagio. Bertolaso è la persona giusta anche per Sergio Mattarella che ha dato l'ok definitivo al governatore lombardo.

Fontana e il presidente della Repubblica si sono sentiti al telefono e dopo quella conversazione, rivela il Giornale in un retroscena, Mattarella ha detto sì. E Fontana ha anche parlato con Silvio Berlusconi e con tutti gli altri governatori del centrodestra impegnati nell'emergenza, e in quella telefonata avrebbe caldeggiato la nomina.

Video su questo argomento "Sono pronto al coprifuoco". Zaia verso la misura estrema contro il coronavirus

Quindi Bertolaso, dopo polemiche infinite è stato "arruolato". "Il presidente Attilio Fontana - ha annunciato Lombardia Notizie - ha chiesto al dottor Guido Bertolaso di affiancarlo come consulente personale per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l' incarico per i quale riceverà un compenso simbolico pari ad un euro".