Non è l'arena, Giorgia Meloni: "Non mi fregano, i cinesi non sono i salvatori della nostra patria"

Giorgia Meloni non ne vuole sapere. Non sarà la Cina ora a salvarci. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, la leader di Fratelli d'Italia sbotta: "C'è qualcuno che oggi cerca di raccontare i cinesi come i salvatori della patria perché ci stanno prestando delle mascherine: a me non mi fregano, perché sono i cinesi ad aver portato il virus. Non prenderei i cinesi come un esempio...".

"All'inizio questa emergenza è stata sottovalutata poi il governo è corso ai ripari ma io ora non faccio polemiche, i conti li faremo alla fine", aggiunge la Meloni. "Sono preoccupata per il futuro dell'Italia, per l'economia e per il fatto che il sistema sanitario che potrebbe non reggere ma non mi metto a fare propaganda in una situazione così, affrontiamo una vicenda mai vista prima. Però ci sono cose che sin dall'inizio non hanno funzionato e l'ho detto anche a Conte: serviva un commissario straordinario abituato a confrontarsi con scenari complessi e scollegato da problemi di consenso".