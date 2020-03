Coronavirus, nuovo decreto del premier Conte: fonti di governo, le restrizioni arriveranno a Borsa e negozi chiusi

19 marzo 2020 a

Per il fine settimana è atteso un nuovo decreto del presidente del Consiglio. Domani, venerdì 20 marzo, verrà fissata una riunione di governo che dovrà dare il via libera ad ulteriori restrizioni, richieste a gran voce soprattutto dalle Regioni più colpite dall’emergenza coronavirus. Una fonte dell’esecutivo di Giuseppe Conte ha spiegato all’Adnkronos che nuove misure verranno adottate solo nella serata di sabato o nella giornata di domenica. Ovvero a Borsa chiusa per “contrastare i contraccolpi sui mercati” e ad esercizi commerciali chiusi dato che dopo ogni decreto “si scatena qualche assembramento, leggi supermercati e tabaccherie”. Quindi stavolta il governo annuncerà ulteriori restrizioni soltanto quando tutto - o quasi - sarà chiuso. Alcune misure che dovrebbero trovare spazio nel nuovo decreto riguardano gli orari dei negozi, gli ingressi dei clienti contingentati ma soprattutto il divieto di jogging, una stretta sui trasporti e un’ulteriore spinta alle aziende per indurle a ricorrere al telelavoro.