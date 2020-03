Coronavirus, Giuseppe Conte sfrutta la paura dei parlamentari per far passare i decreti

Stefano Re 19 marzo 2020 a

Viene prima la salute o la dignità? Che parlamento è quello che si rifiuta di discutere e migliorare i decreti scritti in fretta e male dal governo per affrontare l' epidemia? Sono i grandi dilemmi di cui dibattono in questi giorni senatori e deputati. Da un lato, la paura: alcuni di loro si sono già presi il virus, chi può se ne sta barricato in casa, magari a centinaia di chilometri dalla capitale. Dall' altro, il desiderio di rispondere all' appello nel momento solenne (l' Italia chiamò) e la voglia di dimostrare a chi li ha votati che l' indennità da 9.975 euro lordi al mese, i 3.503 euro di diaria e le altre voci della busta paga hanno un senso.

Medici, infermiere, cassiere e fattorini, con emolumenti molto più bassi, stanno facendo il loro dovere, rischiando: perché gli eletti del popolo no? In mezzo, un governo e una maggioranza che vogliono usare la logica dell' emergenza e approfittare della situazione per fare approvare così come sono, cioè pessimi, alcuni tra i provvedimenti più importanti del dopoguerra.