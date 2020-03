Lucia Azzolina e il documento falso del Miur: "Scuole chiuse a tempo indeterminato? Vergognoso, denunceremo"

21 marzo 2020 a

a

a

Lucia Azzolina è costretta ancora una volta a intervenire per una questione spiacevole che la riguarda in prima persona. Dopo l’audio fake che circolava su Whatsapp all’inizio dell’emergenza coronavirus, la ministra dell’Istruzione ha dovuto smentire anche un documento falso che è circolato nelle ultime ore. Il file riportava l’intestazione del Miur e sosteneva che le scuole sarebbero state chiuse fino a data da destinarsi, mentre eventuali studenti con votazioni insufficiente dovranno ripetere l’anno. Nulla di tutto ciò risponde alla realtà: “Sta girando questo documento - avvisa la Azzolina su Facebook - è un falso. Il momento è delicato e c’è ancora chi gioca in questo modo. Lo trovo vergognoso, denunceremo”.