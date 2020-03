"Sergio Mattarella muto e Parlamento chiuso". Il professore della Luiss: "Possiamo dirlo? In Italia.."

22 marzo 2020 a





"Lo possiamo dire?". Qualche domanda su Sergio Mattarella e lo stato di salute della democrazia italiana se la fanno in molti. E anche Lorenzo Castellani, professore dell'Università Luiss, uno di quelli cioè che prepara la futura classe dirigente di questo Paese.

"Chiuse le attività produttive non essenziali". Così Conte chiude l'Italia a mezzanotte: ultimo stadio della lotta al coronavirus

L'emergenza coronavirus ha innescato dinamiche estreme e molto pericolose, che il professore individua in un polemico post su Facebook: "Che in tutto questo surreale scenario (si aspetta da dodici ore un decreto che deve decidere quali aziende sono aperte e quali chiuse domani; da settimane stiamo regolando i diritti costituzionali con parlamento chiuso e normativa secondaria) il silenzio del Quirinale, in passato molto ciarliero su migranti ed Europa, sia piuttosto inquietante lo possiamo dire? Un paese allo sbando, con delle “leadership” pavide, sbiadite, che sembrano più interessate alla legittimazione esterna che ai cittadini italiani". Non è l'unico a pensarla così, ma il suo parere è un po' più pesante.