Sardine, "anche il razzismo è un virus". Il leghista Morelli: "Vergogna, usano il Corona per fare propaganda"

Mattia Santori sembra ormai un ricordo lontano. Ma se le Sardine sono completamente sparite da tutti i talk show, non si può dire lo stesso dai loro social network. Qui i pesciolini fanno propaganda a più non posso nella speranza di far abboccare qualche altro sardinato. È però l'ultimo post a far parlare di sè, soprattutto tra i leghisti come Alessandro Morelli. Il deputato, sul suo profilo Twitter, critica l'ultima raccomandazione delle sardine: "Senza vergogna - scrive -" Ecco dove va il loro pensiero di fronte al Paese in ginocchio. Uno schiaffo alle vittime e a tutte le persone che stanno lottando, rischiando la vita, per cercare di sconfiggere questo terribile virus. Voto: 0". Nella pagina di Santori e compagni si può infatti vedere il manifesto: "Anche il razzismo è un virus", con tanto di foto dove due mani si stringono: una ovviamente bianca e l'altra ovviamente nera.