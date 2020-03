Coronavirus, Giuseppe Conte chiama Matteo Salvini: l'appuntamento a Palazzo Chigi

23 marzo 2020 a

Giuseppe Conte chiama Matteo Salvini. A rivelarlo è proprio il leader leghista, che finalmente è riuscito ad avere l’attenzione del premier, invocata anche in una cordiale telefonata con il presidente Sergio Mattarella. “Dopo le nostre sollecitazioni - comunica l’ex ministro sui suoi social - Conte ha invitato le opposizioni di centrodestra stasera alle 19 a Palazzo Chigi per un confronto sulla situazione”. Confronto che era stato chiesto a gran voce e senza tante polemiche, ma soprattutto con l’intenzione di portare il proprio contributo nella gestione dell’epidemia da coronavirus. L’Italia è investita da un’emergenza sanitaria senza precedenti e tutti vogliono fare la propria parte con senso di responsabilità: “Non ci mancano idee, consigli e proposte concrete da portare sui tavoli del governo”. A quest’ultimo Salvini rivolge un messaggio: “Non è il momento di fare tutto da soli, l’emergenza unica che stiamo vivendo richiede condivisione. A meno che non si pensi che al governo ci sono geni che possono fare tutto da soli”.