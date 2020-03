Silvio Berlusconi chiama Guido Bertolaso: "Sicuro che anche a distanza saprà coordinare e completare l'ospedale"

24 marzo 2020 a

a

a

Guido Bertolaso, commissario nominato dalla Lombardia per far fronte all'emergenza coronavirus è risultato positivo al test del Covid-19. Tra i tanti che gli hanno espresso la loro solidarietà spunta anche Silvio Berlusconi: "Ho chiamato Guido per esprimere rammarico dopo avere appreso che è risultato positivo al Coronavirus - ha scritto sul suo profilo Twitter il leader di Forza Italia -. Sono sicuro che anche a distanza saprà coordinare e completare l’ospedale alla Fiera di Milano perché era già riuscito con competenza e bravura ad avviare i lavori". Insomma, il Cav non vuole assolutamente che Bertolaso venga sostituito: è lui, come più volte il centrodestra aveva lasciato intendere - il migliore nel coordinare un'emergenza di questo tipo.