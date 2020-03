PiazzaPulita, Matteo Salvini torna da Corrado Formigli: coronavirus, l'atteso faccia a faccia

25 marzo 2020 a

Clamoroso, serviva questa maledetta emergenza coronavirus per porre l'uno di fronte all'altro, seppur in collegamento, Matteo Salvini e Corrado Formigli. Il leader della Lega, infatti, torna a PiazzaPulita. Lo anticipa in esclusiva TvBlog: un evento, il leghista non si fa vedere al programma di La7 dal 26 ottobre 2017. Altra epoca politica: si pensi che in mezzo ci sono stati due governi Conte, con il leader della Lega prima vicepremier e dunque all'opposizione. Salvini ha sempre rifiutato gli inviti di Formigli, accusato di costruire una trasmissione il cui unico obiettivo era colpire lui e il Carroccio. Da par suo il conduttore lo ha sempre attaccato, puntata dopo puntata, reiterando l'invito: "Non si capisce perché non viene qua e va in tutte le altre parti, ce lo venga a dire, venga a dirci perché non viene e se ne va. E’ l’unico programma italiano dove non mette piede, l’unico", sbottò Formigli. Insomma, faceva il finto tonto: la ragione per la quale Salvini disertava PiazzaPulita era (ed è) chiarissima.