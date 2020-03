Giuseppe Conte durante l'informativa sul Covid-19: "È una crisi senza precedenti, mai pensato di vedere tutto questo"

25 marzo 2020 a

Anche Giuseppe Conte non può fare a meno di essere preoccupato della deriva che sta prendendo il Paese. "La diffusione dell'emergenza coronavirus - spiega nel corso dell’informativa alla Camera sull’emergenza Covid-19 - ha innescato in Italia e in Ue una crisi senza precedenti che ci sta costringendo ad una prova durissima e che ci ha condotto a confrontarci con nuove abitudini di vita". Non è mancato il pensiero alle vittime e ai loro familiari. "Sono giorni terribili per la nostra comunità. Non avremmo mai pensato di vedere tutto questo".

I decessi e i contagi da coronavirus non accennano a fermarsi. Anche se per ora i numeri sono lievemente al ribasso, il picco per molti esperti non è ancora arrivato. Per ora però Conte chiede niente polemiche: "Ci sarà il tempo per tutto. Oggi è il tempo dell’azione della responsabilità dalla quale nessuno può fuggire, la responsabilità massima compete al governo, ma la responsabilità è di tutti i cittadini, anche di voi membri del Parlamento". Una chiara frecciatina a chi punta il dito contro l'esecutivo a causa dei provvedimenti tardivi con cui si è deciso di intervenire.