Giorgia Meloni fuori dal coro: "Mario Draghi premier? I governi non si fanno con le alchimie"

Giorgia Meloni non cambia idea, anche questa non va di pari passo con gli alleati di centrodestra: il voto degli italiani è l'unica soluzione. Bocciato dunque un governo capitanato da Mario Draghi che traghetti il Paese fuori dall'emergenza coronavirus. "Draghi è una grande personalità, lo ringrazio per le parole sulla necessità di fare deficit in una fase così drammatica - esordisce in un'intervista su Leggo.it -. Ma i governi non si fanno per alchimie. Preferisco il voto popolare. Insomma, elezioni quando si potrà tornare a votare dopo l'emergenza, per gestire la lunga fase di ricostruzione".

Un pensiero, quello della leader di Fratelli d'Italia. che si distanzia da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi con i quali però condivide le idee sull'Ue: "L'Europa non è esistita in questa fase. Non c'è un'Europa della solidarietà, delle grandi scelte. Forse pensano che Italia e Spagna devono arrivare in ginocchio al cospetto della prossima Troika? Sbagliano, senza Italia questa Europa si dissolve". In questo momento il governo deve solo pensare a "sospendere ogni pagamento per chi ha avuto una significativa contrazione del fatturato e poi procedere a una dilazione e forte riduzione delle tasse". Ecco la ricetta infallibile.