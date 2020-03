Andrea Romano insulta Matteo Salvini: "Un gangster". La Lega: "È il Pd il male dell'Italia"

27 marzo 2020 a

In questa tragedia come potevano mancare gli attacchi del Pd. Andrea Romano, invece che far fronte comune come chiesto da Sergio Mattarella per affrontare l'emergenza coronavirus, si diverte a sbeffeggiare Matteo Salvini. "La differenza tra un gangster e uno statista è nelle parole che usa per rassicurare la propria nazione nel momento piú difficile". Questa l'uscita del dem sul suo profilo Twitter dove allega le dichiarazioni del leader del Carroccio in merito al Covid-19.

"Serve spendere tutto quello che è necessario", diceva l'ex ministro dell'Interno. Per lui il debito pubblico, ora come ora, non è l'obiettivo. L'importante è salvare i cittadini. Cosa c'è dunque di tanto sbagliato per il Partito democratico? Proprio a quest'ultimo è indirizzata la replica della pagina Lega-Salvini premier: "Per il Pd Salvini è un gangster. Questi sono davvero il male d'Italia".