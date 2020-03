Rocco Casalino e Giuseppe Conte, pace fatta dopo il pasticcio sul decreto? L'indiscrezione

29 marzo 2020 a

La scorsa settimana ho scritto che a dare l'idea a Rocco Casalino di andare nel M5S sarebbe stato Emilio Fede quando era direttore del Tg4 e della trasmissione Sipario. Casalino voleva andare a lavorare da lui e Fede l'ha rimbalzato a Beppe Grillo. Pare che invece Casalino fosse andato da lui perché voleva fare il giornalista. Fede non lo prese, e Casalino, dopo qualche tempo è arrivato ai 5 Stelle. Insomma, l'idea non è stata di Fede. Sarà quindi partita da una fede (non Emilio) politica immacolata la vocazione di Rocco? Intanto pare che non ci siano più incazzature inespresse per la bozza del secondo decreto data ai giornalisti prima della firma di Conte: la responsabilità era stata attribuita a Rocco, ma pare che le bozze passino da altre mille mani (che prudenza!). Al dunque oggi Casalino e il premier filano d' amore e d'accordo. E le stelle stanno a guardare.

