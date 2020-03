Rocco Casalino, Dagospia: agguato di due M5s, l'articolo in cui parlava di depilazione

25 marzo 2020 a

Quello nella fotografia che potete vedere è un vecchio, vecchissimo articolo che riguardava Rocco Casalino: i tempi in cui era ancora "un ex del Grande Fratello" e non il portavoce del premier, Giuseppe Conte. Un articolo anche piuttosto imbarazzante: eccolo semi-nudo, a coprirlo soltanto un asciugamano. E virgolettati quali: "Depilato mi sento più pulito e più elegante". Bene, perché se ne parla? Presto detto, per un "flash" firmato Alberto Dandolo e rilanciato da Dagospia. Secondo quanto si può leggere, infatti, sembra che ieri - martedì 24 marzo - due "tra i più ortodossi e influenti suoi colleghi di partito (di Casalino, due del M5s, nda) abbiano fatto girare in rete un epico articolo sull'ex gieffino", l'articolo in questione. E perché mai sarebbe stato fatto? Perché il rapporto tra Casalino e la base del M5s, aggiunge Dago, "si inasprisce di ora in ora". Il portavoce, insomma, sempre più contestato per i suoi metodi anche dagli ortodossi grillini. I quali avrebbero fatto ri-circolare un articolo che Casalino non vorrebbe più vedere...

