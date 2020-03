Antonio Maria Rinaldi contro Piero Fassino: "Coronavirus, ne usciremo insieme? Mi si gela il sangue"

30 marzo 2020 a

a

a

Una metaforica "grattatina scaramantica", quella che si deve essere dato il professor Antonio Maria Rinaldi, dopo aver letto un post sui social di Piero Fassino. Quest'ultimo, infatti, elogiava il primo ministro albanese, Edi Rama, che non solo ha speso parole di solidarietà nei confronti dell'Italia colpita dal coronavirus ma ha anche mandato medici ed infermieri per aiutarci. Gesto encomiabile. E Fassino lo ha commentato così: "Una lezione di umanità, di fraternità, spirito europeo che dovrebbe far riflettere chi in Europa è prigioniero della paura e dell'egoismo. Nessuna nazione può uscire da questa crisi sola. Ne usciremo insieme", concludeva. E Rinaldi, rilanciando le parole su Twitter, commentava sferzante: "Detta da lui le ultime tre righe mi fanno gelare il sangue". Già, l'europarlamentare leghista teme e non poco Piero Fassino.