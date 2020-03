Coronavirus, Fabio Rampelli si ribella all'Ue: ammaina la bandiera europea, ecco il tricolore alla Camera

30 marzo 2020 a

Un gesto con pochi precedenti quello di Fabio Rampelli, un gesto che rispecchia a pieno il sentimento italiano. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ha ben pensato di ammainare la bandiera dell'Unione europa e issare il Tricolore nell'ufficio di Presidenza. Un gesto di ribellione, contro quell'Ue che sta abbandonando il nostro Paese nella guerra contro il coronavirus. Il "no" ai coronabond da parte di Ursula von der Leyen è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

E così il deputato di Fratelli d'Italia ha preso una scelta ben ponderata, postando sul proprio profilo Twitter il video in cui cambia bandiera per poi alla fine pronunciare: "Forse ci vediamo dopo. Forse...". Un chiaro riferimento allo stendardo stellato che, con ogni probabilitàm, finirà per sparire. In tutti i sensi.