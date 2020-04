Coronavirus, Nicola Zingaretti: "Sono guarito e immunizzato". Poi la frenata

01 aprile 2020 a

E fu così che scoprimmo il talento scientifico di Nicola Zingaretti, il leader del Pd recentemente guarito dal coronavirus. Nel corso di una videoconferenza, il presidente della Regione Lazio, con mascherina sulla bocca, ha infatti affermato: "Io sono guarito, sto uscendo da una fase complessa ma sto bene. Se sono immunizzato? Sì, la scienza medica conferma che dopo aver contratto il virus si sviluppano anticorpi che rendono l'individuo immune". Insomma, a mettere la parola "fine" sulla questione dello sviluppo degli anticorpi al Covid-19 ci pensa lui. Parole pesanti, che infatti ridimensiona a strettissimo giro di posta: "Ad oggi la scienza medica conferma lo sviluppo degli anticorpi e dell'immunità, ma come tutto quello che riguarda il coronavirus siamo in presenza di qualcosa di sconosciuto". Precisazione dovuta al fatto che nonostante la proclamata immunità - ancora non confermata - indossasse la mascherina: "Lo faccio per solidarietà e rispetto a coloro che mi circondano e per dare l'esempio". E infine, sullo sviluppo dell'immunità ha aggiunto: "Pur avendo conferme, è bene tenere alcune precauzioni che seguo anche io soprattutto nella dimensione del rapporto pubblico, e per essere esempio per tutti".